Digitree Group miała 0,56 mln zł straty netto, 4,04 mln zł EBITDA w 2019 r.

"Rekordowe przychody naszej Grupy idą w parze ze spadkiem straty netto w porównaniu do 3 kwartału 2019 roku. A to za sprawą IV kwartału, kiedy to Grupa odnotowała zysk na poziomie niemal 380 tys. zł, podczas gdy w pozostałych kwartałach tego roku, osiągnęliśmy stratę netto. Ten dobry wynik jest następstwem wprowadzenia programów optymalizujących koszty oraz dużej dywersyfikacji naszych usług przy jednoczesnym kompleksowym podejściu do obsługi klientów" - powiedział prezes Dariusz Piekarski, cytowany w komunikacie.