Dino o krok bliżej od przejęcia sklepu internetowego. "Spełniły się warunki"

Dino przejmie drogerię internetową. "Spełniły się warunki"

Umowa przedwstępna obwarowana jednak była warunkami, które obie strony musiały zrealizować do 31 marca 2024 r. Od ich spełnienia zależała przyszłość transakcji .

Dino Polska przejmie sklep ezebra.pl

Wartość transakcji to 61 mln zł. Ok. 11,5 mln zł z tej kwoty zasili przejmowaną firmę jako wkład z tytułu objęcia przez Dino nowych udziałów. Pozostała część to zapłata za istniejące udziały, które gigant handlowy odkupi od założycieli sklepu ezebra.pl. "Cena sprzedaży zostanie skorygowania o dług netto i różnicę w kapitale obrotowym eZebra, JTG oraz 3BOOM na dzień zamknięcia" – podało wcześniej Dino.