Dino pod lupą EuroRatingu. Duże inwestycje w rozwój sieci grożą wzrostem zadłużenia

"EuroRating pozytywnie ocenia uzyskiwane przez Dino Polska stosunkowo wysokie i nadal rosnące marże na sprzedaży na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat. Do czynników pozytywnych agencja zalicza również wysoką efektywność działalności" - czytamy w komunikacie.

Eksperci doceniają dobre wskaźniki. Dino zawdzięcza to m.in. dużej i wciąż rosnącej skali działalności oraz uzyskiwanych dzięki temu korzystnych warunkach płatności u dostawców. Poziom zadłużenia oceniają jako umiarkowany. Jego zaletą jest fakt, że blisko 80 proc. ma charakter długoterminowy.

"Agencja zwraca jednak uwagę na fakt, że w ciągu kilku ostatnich kwartałów wydatki inwestycyjne na rozbudowę sieci sklepów i nowe centra dystrybucyjne zostały znacznie zintensyfikowane i przekraczają już generowane przepływy z działalności operacyjnej. Skutkuje to generowaniem przez spółkę ujemnych wolnych przepływów pieniężnych, co może skutkować dalszym wzrostem zadłużenia" - ostrzega EuroRating.

Do silnych stron handlowej spółki zalicza generowanie stosunkowo wysokich i rosnących proporcjonalnie do wzrostu przychodów ze sprzedaży przepływów z działalności operacyjnej. Do niedawna Dino mogło niemal wyłącznie z tego źródła finansować rosnące nakłady inwestycyjne na rozwój sieci sprzedaży.