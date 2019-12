Hity 2019 roku. CD Projekt, Dino i Cyfrowy Polsat w centrum zainteresowania

Dla warszawskiej giełdy rok 2019 nie był pomyślny, delikatnie pisząc. Z głównego rynku GPW odpłynęło aż 39,2 mld zł, jeśli chodzi o wartość rynkową krajowych spółek, czyli 6,8 proc. wartości z końcówki ubiegłego roku. I to wszystko przy wzrostach na światowych giełdach. Dla porównania akcje w Rosji urosły o 41 proc., w USA i Niemczech po 26 proc., a w Chinach (Szanghaj) mimo wojny handlowej z Amerykanami - o 20 proc.

Kroku światowym rynkom dotrzymywał w Polsce tylko rynek mniejszych spółek - NewConnect, którego wartość wzrosła o 25,5 proc. (+1,8 mld zł). No ale nie jest tak, że sam tylko NewConnect w Polsce szedł w górę. Były też przetasowania w gronie głównych graczy. Do grona gigantów awansowali dotychczasowi pretendenci. Z CD Projekt na czele.

Zobacz też: PGA 2019. "Rock" o Cyberpunku 2077. "Bardzo na niego czekam"

Cyberpunkowa mania

Największy polski producent gier komputerowych, który osiągnął sukces sprzedając na świecie już łącznie 40 mln egzemplarzy serii "Wiedźmin", z 14. miejsca na warszawskiej giełdzie pod koniec 2018 roku awansował teraz na 7., wyprzedzając po drodze takie tuzy polskiej gospodarki jak: PGNiG, KGHM, mBank, LPP, czy Lotos. Wartość rynkowa wzrosła z 14 mld zł do ponad 24 mld zł, tj. o aż 10,5 mld zł.

Sprzedaż wyprodukowanych w poprzednich latach tytułów wciąż przynosi solidne zyski, ale to tylko wisienka na torcie głównym. Tym jest kończona właśnie nowa gra pod tytułem Cyberpunk 2077.

Przedsprzedaż ruszyła 6 czerwca 2019 roku, ale premiera będzie dopiero w kwietniu roku przyszłego. O ile nie będzie jakiegoś przesunięcia - dość naturalnego jak na producentów gier. Wzrost to na razie efekt bardzo optymistycznych oczekiwań, a nie faktów.

Analitycy prognozują nawet docelowo 33 mln sprzedanych egzemplarzy Cyberpunka 2077, z czego 15 mln w pierwszym roku, czyli po cenie nieobniżonej. Wszystko to na fali światowego zainteresowania tytułem i rozmachu, z jakim on jest promowany. Wystarczy wspomnieć, że jedna z postaci w grze będzie miała twarz supergwiazdy, aktora Keanu Reevesa, którego zaangażowano zresztą do promocji.

Drugie miejsce na podium zajmuje aspirująca do roli biedronki sieć Dino. Jej wartość urosła o 4,3 mld zł w ciągu roku do 13,7 mld zł, dzięki czemu spółka przeskoczyła na 15. miejsce na giełdzie z 16. rok temu. A była parę miesięcy nawet na granicy pierwszej dziesiątki z 16 mld zł kapitalizacji.

Niestety coś się w mechanizmie zacięło. Prezes Szymon Piduch po publikacji wyników za trzeci kwartał oświadczył, że czwarty kwartał będzie prawdopodobnie gorszy niż przed rokiem. Co więcej, w trzecim kwartale sklepy sieci odnotowały spadek marży i prezes tłumaczył to obniżkami cen. A w komunikacie zarządu podano, że w przyszłym roku otworzy nowych sklepów "co najmniej tyle samo" co w bieżącym. Dotąd informowano, że otwarć będzie "więcej". W rezultacie akcje mocno spadły ze szczytu.

Giełda zareagowała nerwowo i dotychczasowy pupil inwestorów trafił na "listę obserwacyjną". Z 1113 sklepami Dino jest obecnie szóstą największą pod względem liczby punktów siecią detaliczną w Polsce. Wyprzedzają go abc, Żabka, Lewiatan, Biedronka i Delikatesy Centrum.

Solorz-Żak podreperował majątek

Na ostatnim miejscu podium wzrostu 2019 roku jest Cyfrowy Polsat. Wartość kontrolowanej przez Zygmunta Solorza-Żaka spółki wzrosła o 3,2 mld zł do 17,6 mld zł, co daje mu obecnie dziesiąte miejsce na GPW. Rok temu było trzynaste. Co więcej, spółka w tym roku wypłaciła 307 mln zł dywidendy, co można doliczyć do korzyści z posiadania jej akcji.

Zyski z akcji mogłyby być jeszcze większe, ale notowania zaliczyły korektę 19 grudnia po informacji o planowanym zakupie ponad 20 proc. akcji jednej z największych polskich spółek informatycznych - Asseco Poland. Było to spore zaskoczenie. Wielu ekspertów liczy na to, że w przyszłości bliższa współpraca obu firm pozytywnie przełoży się na rozwój imperium Solorza.

W trakcie roku Cyfrowy Polsat wyprzedził: LPP, Lotos, mBank i PGE, a dał się wyprzedzić CD Projektowi.

Wzrost kursu to efekt pozytywnych efektów praktykowanej od kilku lat strategii. Ta nie tyle idzie w kierunku pozyskiwania nowych klientów, ile zaoferowania większej liczby usług tym, których zdobyć udało się już wcześniej. Z usługi Multiplay korzysta 1,95 mln osób, podczas gdy rok temu - 1,73 mln osób - podano w raporcie za trzeci kwartał.

Przeciętny klient kontraktowy ma już wykupione średnio 2,58 usługi, czyli o 5 proc. więcej rok do roku. Kończą się przy tym pakiety promocyjne i klienci miesięcznie płacą coraz więcej.

Operatorzy telekomunikacyjni generalnie zyskali przy tym sporo na popularności w tym roku. Wystarczy wspomnieć, że spółka Orange Polska warta jest obecnie o 3,15 mld zł więcej niż pod koniec ubiegłego roku, co daje jej czwarte miejsce w rankingu wzrostu. Gdyby nasze zestawienie obejmowało notowane w Polsce spółki zagraniczne, to i zarejestrowany w Luksemburgu Play Communications wyprzedziłby Cyfrowy Polsat we wzroście wartości rynkowej - jest droższy o 3,33 mld zł rok do roku.

Skąd taka popularność telekomunikacji wśród giełdowych inwestorów? Przecież w przyszłym roku czeka ich potężny wydatek na częstotliwości 5G. Szacuje się, że operatorzy będą musieli wydać 4-5 mld zł na licytacji.

No, ale w bieżących wynikach mniej już bolą koszty darmowego dla klientów roamingu międzynarodowego na terenie UE. Spadek strat z tym związanych ma związek z większą liczbą zagranicznych turystów w Polsce oraz z korzystaniem z polskich sieci przez imigrantów z Ukrainy.

Powyżej miliarda złotych wzrostu wartości giełdowej w 2019 roku osiągnęło jedenaście krajowych spółek notowanych na GPW. Są w tym gronie dwa banki: ING BSK i BNP Paribas Polska. Oprócz Dino jest jeszcze jedna sieć detaliczna - LPP. Jest też jeden przedstawiciel państwowych spółek, które niezbyt dobrze sobie w tym roku radziły. To KGHM, którego wartość rynkowa wzrosła o 1,5 mld zł, głównie dzięki korzyściom na słabnącym złotym, ale i poprawie efektów działalności zagranicznych inwestycji. Wynik trzeciego kwartału 2019 był najlepszy od pierwszego kwartału 2017.

W stawce ponad miliardowych wzrostów są jeszcze przedstawiciel budownictwa - Budimex, branży IT - Asseco Poland oraz branży turystycznej - Orbis. To wszystko hity 2019 roku, który był jednak na giełdzie nieudany. Głównie przez zawirowania wokół spółek z państwowym zarządem.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące