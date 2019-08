Wyniki CD Projekt zaskoczyły rynek. Już 40 mln sprzedanych Wiedźminów

Wyniki CD Projekt kompletnie zaskoczyły rynek. Choć na Cyberpunka 2077 trzeba czekać jeszcze osiem miesięcy, to spółka zwiększa przychody i zyski.

Zysk netto CD Projektu w drugim kwartale 2019 roku wyniósł 33,9 mln zł i był o 83 proc. wyższy od oczekiwań analityków, którzy w ankiecie PAP prognozowali wynik na poziomie 18,6 mln zł. W porównaniu z ubiegłym rokiem zysk wzrósł o 14,7 proc., a przychody o aż 44 proc.

Notowania akcji przebiły kolejny sufit, zyskując w piątek ponad 3 proc. do rekordowych 258,50 zł. Wartość CD Projekt doszła do 24,8 mld zł i w ten sposób gamingowa spółka przebiła drugi największy bank w Polsce, czyli Pekao oraz bank ING BSK. CD Projekt jest już szóstą najbardziej cenną spółką w Polsce, po PGNiG.

Zobacz też: Najnowszy pokaz "Cyberpunk 2077" - nowej gry od twórców "Wiedźmina"

To nie tylko Trzy oficjalne trailery Cyberpunk 2077 obejrzało na całym świecie już 30 mln osób. Jeśli choć połowa kupi potem grę, to już będzie niesamowity sukces CD Projekt. Analitycy prognozują nawet docelowo 33 mln sprzedanych egzemplarzy, z czego 15 mln w pierwszym roku.

To prawie tyle, ile się łącznie sprzedało wszystkich serii Wiedźmina. CD Projekt podał w najnowszym raporcie finansowym, że razem trzy części serii wiedźmińskiej kupiono w aż 40 mln egzemplarzy. Jeśli nie będzie się w Cyberpunku do czego przyczepić, to kto wie? Premiera dopiero w kwietniu przyszłego roku.

"Na zamkniętych prezentacjach dla mediów i partnerów biznesowych przedstawiciele studia CD Projekt RED realizowali blisko godzinne pokazy fragmentu gry Cyberpunk 2077, na których pojawiło się ponad 2000 osób. Na stoisku publicznym w ciągu trzech dni przeprowadzono 54 pokazy, na których grę obejrzało ponad 5000 osób. Wrażenia dziennikarzy po obejrzeniu prezentacji były bardzo pozytywne, a gra zdobyła ponad 85 branżowych nagród, przyznawanych najlepszym tytułom prezentowanym w trakcie tej imprezy" - podała spółka w raporcie finansowym. Na początku sierpnia na targach w Chinach zaprezentowano też chińską wersję rozgrywki.

Zyski GOG.com

Przedsprzedaż ruszyła już 9 czerwca, ale chwilowo spółka nie wykazuje jej oficjalnie w przychodach i nie wykaże aż do dnia premiery. Deklaruje tylko, że jedna trzecia sprzedawanych egzemplarzy sprzedała się za pośrednictwem własnego serwisu GOG.com.

GOG.com w drugim kwartale zwiększył przychody o 22 proc. rok do roku do 47 mln zł i pojawiły się też w końcu porządne zyski - 2,2 mln zł. Spółka tłumaczy to m.in. przychodami z Gwintu: Wiedźmińskiej Gry Karcianej, które księgowane są właśnie w GOG.com oraz nowymi produktami. Na GOG pojawiły się też odświeżone klasyki: Diablo - wraz z niedostępnym od lat dodatkiem Hellfire oraz Warcraft: Orcs and Humans i Warcraft II Battle.net Edition. Te bardzo dobrze sprzedawały się podczas letniej wyprzedaży na GOG.com. Sprzyjała też sytuacja na kursach walut.

A to nie wszystko na czym opierać można pozytywne wrażenie o najbliższej przyszłości CD Projekt. Pojawiły się też zapowiedzi. Na iPhone'y trafi na jesieni gra Gwint, a potem na smartfony z systemem Android, a Wiedźmin 3 ma w październiku zadebiutować na nowej konsoli Nintendo Switch. Do tego pojawi się nowa wersja aplikacji serwisu sprzedaży gier GOG.com, czyli GOG Galaxy 2.0.

Wiedźmin 3 wciąż ma klientów

W pierwszym półroczu 2019 największe przychody dawała Wiedźmin 3 wraz z dodatkami, gra oparta na mechanizmie Gwintu, Wojna Krwi: Wiedźmińskie opowieści a na trzecim miejscu wymieniany jest sam Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana. Te trzy produkty to w pierwszym półroczu łącznie 51,2 proc. przychodów grupy CD Projekt.

"Istotną składową przychodów Grupy w minionym półroczu były również przychody ze sprzedaży usług segmentu CD Projekt Red, wynikające ze współpracy z partnerami wydawniczymi w ramach kampanii promocyjnej gry Cyberpunk 2077, wzajemnej promocji oraz partycypacji partnerów w kosztach tej kampanii" - podaje spółka.

Jeśli chodzi o koszty, spółka zwraca uwagę na wzrost o 117 proc. w pierwszym półroczu kosztów ogólnego zarządu. To nie tyle większe pensje samego zarządu spółki, co wynik aktualizacji programu motywacyjnego w spółce. Zamiast do 2021, spółka ma zamiar zrealizować wypłaty do 2019 roku. To podwyższyło koszty funkcjonowania o 15,2 mln zł w drugim kwartale.

Te wszystkie wydarzenia dały w sumie bardzo dobre wyniki. W pierwszym półroczu 96 proc. przychodów ze sprzedaży pochodziło z działalności eksportowej. 66 proc. sprzedaży realizowanej było do odbiorców w Ameryce Północnej, a 24 proc. do odbiorców z Europy. Zatrudnienie w spółce wzrosło z 887 na koniec ub. roku do 953 w czerwcu.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące