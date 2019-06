Miliardy płyną do polskich producentów gier. Koło zamachowe gospodarki czy nowa bańka

Gry wideo to coraz większa część światowej gospodarki i coraz częstszy sposób spędzania wolnego czasu przez ludzi. Konsola Nintendo Switch bije rekordy popularności na świecie, osiągając wynik blisko 35 milionów sztuk sprzedanych w ciągu dwóch lat od premiery. Play Station 4 dotarło do 97 mln graczy, XBox 360 do 84 mln, a nowszy XBox One 36 mln. Doliczyć do tego graczy na PC, urządzenia mobilne i mamy setki milionów graczy na całym świecie. Potężny rynek, który wciąż chce nowych produktów i za nie płaci.

A w Polsce stworzyło się światowe zagłębie ich produkcji. Z CD Projekt na czele, pojawiające się na giełdzie jak grzyby po deszczu spółki przyciągają kapitał.

Zobacz też: Cyberpunk 2077: Oto, czego dowiedzieliśmy się z dotychczasowych relacji

Tylko w tym roku wartość giełdowa branży w Polsce wzrosła o 6,9 mld zł, z czego do już notowanych spółek wpłynęło 6,3 mld zł, a reszta to wartość debiutantów. Na rynku głównym GPW i NewConnect notowanych jest już 31 spółek o łącznej wartości 24 mld zł.

Gdyby tak to wszystko scalić w holding Polskie Gry, to jednak nadal daleko od światowego lidera, czyli Electronic Arts, który jest wyceniany przez rynek na 27,4 mld dol., czy drugiego na świecie Activision Blizzard - 23,5 mld dol.

Spektakularne tempo

Ale nasze tempo wzrostu jest imponujące - łączna wartość spółek wzrosła o 38 proc. Tymczasem taki EA poszedł w tym roku w górę o 17 proc., a Activision Blizzard spadł o 2 proc.

A przecież można do polskich danych dodać 3,5 mld zł teoretycznej wartości Techlandu, producenta Dying Light. Firmy, którą stać na 100 mln dol. budżetu na drugą część swojego sztandarowego produktu, która wiosną przyszłego roku ujrzy światło dzienne.

Najwięcej kapitału przyciąga CD Projekt. Wartość naszej dumy narodowej wzrosła o aż 5,7 mld zł w tym roku do 20 mld zł. Podano datę premiery Cyberpunk 2077 - 16 kwietnia przyszłego roku, a do kampanii marketingowej zatrudniono nawet supergwiazdę, aktora Keanu Reevesa.

Zaraz po ujawnieniu daty premiery, kapitalizacja CD Projekt przebiła nawet 22 mld zł, co przeniosło spółkę na chwilę na ósme miejsce w hierarchii giełdowej, przed KGHM, a z realnymi szansami na przebicie wielkością banku ING BSK, czy Banku Pekao.

Z tym, że trzeba mieć świadomość, że gdyby spółka miała osiągać zyski takie jak w ubiegłym roku, to jej wartość byłaby zdecydowanie za wysoka. Cały run na jej akcje, to oczekiwania sukcesu Cyberpunka 2077.

Jeśli spełnią się prognozy analityków, to tę grę kupi w dwa lata nawet 33 mln graczy, z czego 15 mln w pierwszym roku. Oznaczałoby to, że w ciągu najbliższych dwóch lat spółka osiągnie przychody rzędu 3 mld zł, czyli średnio 1,5 mld zł rocznie. Dotychczas rekordowy był rok 2015 ze sprzedażą na poziomie prawie 800 mln zł.

Ekstraklasa gamingowa coraz większa

CD Projekt to gigant przy pozostałych spółkach gamingowych na warszawskiej giełdzie. Ale miliardową lub zbliżoną do miliarda wartość osiągnęły już trzy inne: PlayWay, 11Bit oraz Ten Square Games.

Ten drugi - 11Bit - przybrał w tym roku na wartości aż 342 mln zł, dzięki czemu przeskoczył 17 innych firm na giełdzie i zajmuje obecnie 70. miejsce wśród największych spółek. To największy awans w pierwszej setce spółek giełdowych.

Firma zarabiała ostatnio na dobrze przyjętych przez rynek grach: Frostpunk (sprzedany w ponad milionie egzemplarzy) i Moonlighter. Jednak szczyt popularności miały one w drugim kwartale ubiegłego roku.

W trzecim kwartale 2019 roku na rynek trafić ma gra Children of Morta o budżecie około 2 mln zł (11 Bit jest wydawcą tytułu produkowanego przez amerykańsko-irańskie studio Dead Mage), na Nintendo Switch wydano stary przebój This War of Mine oraz ubiegłoroczny hit - Moonlighter. Przy tym trwa produkcja największego projektu spółki o nazwie "Projekt 8", który kosztować ma aż 20 mln zł, a rozwijany będzie też dotychczasowy największy przebój, czyli Frostpunk.

Giełdzie podobają się przy tym wykazywane od czterech kwartałów zyski spółki. Z krakowskiej firmy zależnej Frozen District, która wyprodukowała Frostpunka ma dostać 15,2 mln zł dywidendy. Dzięki temu wypłaci ponad 16 mln zł dywidendy.

O 280 mln zł zwiększyła się w tym roku wartość PlayWay - drugiej największej firmy gamingowej na warszawskiej giełdzie. Ten wydawca sprzedanych w prawie milionie egzemplarzy hitów: Car Mechanic Simulator i House Flipper, wyliczył w czerwcu, że na jego produkty oczekuje (Steam Outstanding Wishlist) 5 mln graczy.

Nowy produkt Cooking Simulator w kilka dni czerwca znalazł 55 tys. nabywców. Na House Flipper chętnych jest jeszcze ponad pół miliona. Dobrze sprzedawane symulatory jak widać pozwalają dobrze trzymać się na rynku.

Skoki na NewConnect

Wymienione wyżej firmy to czołówka gamingu na giełdzie. Ale w niższej części tabeli też się dzieje. Notowana na NewConnect spółka Ultimate Games przeskoczyła wartością giełdową aż 229 innych spółek i zbliżyła się do pierwszej dwusetki w połączonym rankingu GPW i NewConnect. Będzie nawet płacić w tym roku dywidendę 1,8 mln zł… choć trzeba pamiętać, że wcześniej wspierała się emisją akcji za 3 mln zł. Emisja służyła do przejścia na bardziej prestiżowy rynek główny giełdy.

Niewiele mniejsze skoki wzwyż zaliczyły akcje spółek: Ultimate Games, Forever Entertainment, The Farm 51, Creepy Jar oraz Bloober Team. Wszystkie wymienione przesunęły się w górę o ponad dwieście miejsc w giełdowej hierarchii.

Ta pierwsza spółka liczy na sukces gier na konsolę Nintendo Switch, która jest przebojem rynkowym, a wciąż jest na nią dostępnych za mało gier, przez co osiągane ceny są wyższe. Chodzi głównie o symulatory. A przy tym od początku działalności Ultimate Games przynosi właściwie tylko zyski, co w branży nie jest łatwe.

Czytaj też: Ultimate Games ma umowę na dystrybucję gier w Chinach

Forever Entertainment na ten rok zaplanowała aż 37 premier na nową konsolę Nintendo Switch. I co nie bez znaczenia, od pierwszego kwartału ubiegłego roku spółka przynosi regularne zyski. Wypuszcza wkrótce remake gry Panzer Dragoon, przebój lat 90-tych

Zyski nie nadążają za kursem

Hossa na perspektywicznych akcjach nie raz już na światowych giełdach kończyła się tragicznie. Czy to już zagrożenie dla polskiej branży gamingowej na giełdzie?

Z 31 spółek 15 nie przyniosło w ostatnim roku zysków. Największą z nich jest Boombit, która niedawno zadebiutowała na rynku, a już warta jest ćwierć miliarda złotych.

W trzech ostatnich latach miała zyski, ale te akurat skończyły się na pierwszym kwartale 2018. Specjalizuje się w grach free-to-play (głównie symulatory samochodowe), które można ściągnąć za darmo i nawet grać, ale potem by poprawić sobie rozgrywkę, trzeba wyciągnąć pieniądze. A spółka twierdzi, że ma na to patent i nawet oferuje specjalną usługę dla deweloperów, przerabiając gry i pobierając 30-50 proc. z wygenerowanego wzrostu wyników.

Największe cztery gamingowe spółki giełdowe są zyskowne, problem tylko w tym, że ich ceny szły ostatnio w górę dużo szybciej niż wyniki. W przypadku CD Projekt na koniec roku 2018 trzeba było 123 lat (wskaźnik cena do zysku), by zyskami spłacić cenę akcji - teraz jest to aż 189 lat. Oczekiwania profitów na Cyberpunk 2077 są jak widać bardzo wysokie. Przy dużych zyskach wskaźnik spadnie.

W PlayWay wskaźnik cena do zysku wynosi 26,7 (niecałe 27 lat potrzebne do spłaty zyskami ceny giełdowej), podczas gdy na koniec ubiegłego roku 21,1. W przypadku 11 Bit to 20,9 i wzrósł z 17,2 na koniec 2018 r.

Poprawiły się natomiast wskaźniki dla Ten Square Games. Spółka może się pochwalić symulatorami wędkarskimi, który zdobyły rzeszę wielbicieli na całym świecie. Zyski podwoiły się rok do roku w pierwszym kwartale 2019, a w poprzednich kwartałach rosły po nawet kilkaset procent. 98 proc. budżetu marketingowego 24 mln zł poszło na grę Fishing Clash.

Solidne zyski zaczął przynosić Bloober Team, choć jeszcze na koniec ubiegłego roku był wśród spółek ze stratami. Gra horror Layers of Fear wydana na platformie Nintendo Switch i wprowadzenie tam gry Observer poprawiło sytuację spółki.

Druga część Layers of Fear sprzedała się w 50 tys. już w pierwszym tygodniu sprzedaży. Ale już w ubiegłym roku, jeszcze przed majową premierą, Bloober miała z niej ponad 7 mln zł przychodów. Na targach E3 zainteresowanie kolejnym tytułem - Blair Witch - było kilkunastokrotnie większe niż w przypadku Layers of Fear - podała spółka.

Każda spółka to oczywiście indywidualna historia. Ale to co przebija z informacji w większości z nich, jest sukces tych, które zaangażowały się na konwersję swoich produktów na popularną platformę Nintendo Switch.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące