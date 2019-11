Dino traci na giełdzie. Pogrom na akcjach

Trudno jednak uzasadnić tym aż tak mocną reakcję giełdy. Początek sesji był znacznie bardziej spokojny i straty wynosiły około 3 proc. Nastroje mocno pogorszyły się po wypowiedziach prezesa Dino. Szymon Piduch m.in. skomentował wyniki i odniósł się do zapowiadanych wcześniej planów poprawy wyników w latach 2019-2020. Słowa te wzbudziły spory niepokój inwestorów.

Prezes przyznał, że choć celem strategicznym pozostaje poprawa marży EBITDA w latach 2019-2020, to jego zdaniem jest to duże wyzwanie, biorąc pod uwagę wysoką bazę. Szczególnie wyniki za czwarty kwartał 2019 mogą okazać się niższe niż przed rokiem.

W trzecim kwartale, którego dotyczy najnowszy raport, Dino odnotowało spadek marży brutto na sprzedaży. Pierwszy raz od bardzo dawna. Prezes komentując to przyznał, że mógł sobie pozwolić na to, by oferta sieci była dla klientów atrakcyjna cenowo.