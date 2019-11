Dino Polska miało 109,45 mln zł zysku netto, 192,5 mln zł EBITDA w III kw. 2019

"W III kwartale 2019 r. zysk EBITDA zwiększył się rok do roku o 36,1% do 192,5 mln zł. Marża EBITDA wyniosła 9,5%, podczas gdy rok temu było to 9,2%. Narastająco, po 9 miesiącach 2019 r. zysk EBITDA zwiększył się rok do roku o 36,5% do 505,7 mln zł. Marża EBITDA wyniosła 9,2% i była o 0,4 pkt proc. wyższa niż w okresie styczeń-wrzesień 2018 r." - czytamy w raporcie finansowym.