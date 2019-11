Wyniki Cyfrowego Polsatu. Klientów w końcu przybywa, ale zyski poniżej prognoz

208 tys. usług więcej w ciągu kwartału. Można to uznać za sukces Cyfrowego Polsatu. Tak wysokiego tempa przyrostu sprzedaży usług jak między lipcem a wrześniem 2019 nie było od wielu lat. Kampania ukierunkowana na sprzedaż klientom możliwie dużej liczby produktów z zastosowaniem rabatów przynosi rezultaty.

Firma dostarcza obecnie klientom łącznie 17,5 mln usług. Z usługi Multiplay korzysta 1,95 mln osób, podczas gdy rok temu - 1,73 mln osób.

W trzecim kwartale klient firmy płacił przeciętnie 84,80 zł miesięcznie. To o 1,40 zł więcej niż w drugim kwartale i o 80 gr więcej rok do roku. Wniosek? Prawdopodobnie część pakietów promocyjnych się skończyła i klienci płacą już pełne kwoty.

Przeciętny klient kontraktowy ma już wykupione średnio 2,58 usługi, czyli o 5 proc. więcej rok do roku.

Ewidentnie widać przy tym sukces oferty komórkowej dla odbiorców telewizji cyfrowej. Cyfrowy Polsat zdobył w ciągu jednego kwartału aż 155 tys. nowych klientów kontraktowych na usługi telefonii komórkowej, a aż 543 tys. w ciągu roku. A wszystko to przy spadku ogólnej liczby klientów kontraktowych o 9 tys. w kwartale i 68 tys. w ciągu roku. Jak widać - jeśli firma sprzedaje więcej, to głównie klientom, których już zdobyła.

Powrót pre-paid

O ile klientów kontraktowych ubywa już stale od 2017 roku i firma bardziej skupia się na sprzedaży większej liczby usług jednemu klientowi niż na wzroście ich liczby, to przełom nastąpił w przypadku klientów przedpłaconych (pre-paid). Między lipcem a wrześniem Cyfrowy Polsat przyciągnął 72 tys. chętnych na korzystanie z takich usług, z czego 56 tys. to odbiorcy telewizji cyfrowej, a 25 tys. telefonii komórkowej. Spadała liczba odbiorców internetu pre-paid.

Dane robią wrażenie, ale gorzej jest z wynikami. Grupa Cyfrowego Polsatu zarobiła w trzecim kwartale 231,3 mln zł na czysto, co jest wynikiem o 2,3 proc. lepszym rok do roku. Tyle że analitycy ankietowani przez PAP prognozowali, że będzie o 15 proc. lepszy. Raport okazał się więc po części rozczarowaniem.

Przychody wzrosły o 6 proc. rok do roku do 2,89 mld zł. Co ciekawe wcale nie z usług detalicznych, bo tu przychody poszły w górę o zaledwie 1 proc. Duży, bo 26-procentowy wzrost Cyfrowy Polsat zanotował ze sprzedaży sprzętu "głównie na skutek wyższego rdr wolumenu sprzedanych urządzeń przy rosnącym udziale droższych modeli wśród sprzedanych urządzeń" - podaje spółka.

Znacząco wzrosły też przychody z usług hurtowych - o 7 proc. rok do roku. Tu wpływ miało "włączenie do portfolio oferty hurtowej nowych kanałów telewizyjnych, w tym w szczególności pakietów Polsat Sport Premium, co skutkowało wzrostem przychodów od operatorów kablowych i satelitarnych" - napisano w prezentacji do raportu kwartalnego.

"Ponadto odnotowaliśmy wyższe przychody z tytułu reklamy i sponsoringu oraz sprzedaży sublicencji programowych dotyczących wydarzeń sportowych. Z kolei niższe niż przed rokiem były nasze przychody z tytułu świadczenia usługi roamingu krajowego na rzecz operatora sieci Play" - dodano.

Mieszane wiadomości są z segmentu telewizyjnego. Oglądalność kanałów Polsatu co prawda spadła w trzecim kwartale do 24,8 proc. z 25,1 proc. rok temu, ale przychody z reklam i sponsoringu wzrosły. I to szybciej niż rynek bo o 3,7 proc. rok do roku do 250 mln zł. Udział w rynku reklamy telewizyjnej wzrósł do 28,1 proc. z 27,6 proc. rok temu.

