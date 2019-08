Cyfrowy Polsat czeka z decyzjami o 5G na stanowisko regulatora

"Czekamy, co powie regulator i jego oficjalne stanowisko. Szykujemy się do tego w różnoraki sposób, jesteśmy w fazie analiz i będziemy informować w odpowiednim czasie. Jeśli regulator stwierdzi, że ta technologia będzie możliwa do wprowadzenia w danym terminie, to będziemy się do tego odnosić i podejmować odpowiednie kroki" - powiedział Błaszczyk podczas konferencji prasowej.