Dino rejestruje działalność pocztową i kurierską. Markety ominą zakaz handlu?

Dino w powszechnej świadomości to po prostu markety, ale spółka jest zarejestrowana w kilkudziesięciu różnych rodzajach działalności związanej z handlem i wszystkim, co się z tym wiąże. I tak w statucie znajdziemy m.in. "roboty związane z budową dróg i autostrad" (budowa infrastruktury wokół marketów) czy "działalność w zakresie architektury". Do tego dochodzi np. "działalność rachunkowo-księgowa" na potrzeby sprawozdawczości czy "wytwarzanie energii elektrycznej".