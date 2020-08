NBP miał nosa do inwestycji w złoto. W dwa lata zarobił 20 mld zł

To niezwykle trudny rok dla inwestorów, bo koronawirus zmienił układ sił na rynkach i przede wszystkim powoduje ogromną niepewność. W takich warunkach hitem okazuje się złoto, które jeszcze nigdy w historii nie było warte tyle, co teraz.

Jeszcze pod koniec 2015 roku jedna uncja, czyli około 31 gram kruszcu, wyceniane było na nieco ponad 1 000 dolarów. Teraz jest dwa razy droższe. We wtorek pierwszy raz pękła okrągła granica 2 000 dolarów i rajd na tym się nie zakończył. W czwartek w południe uncja złota kosztowała już 2 050 dolarów, czyli około 7 600 zł.

Sprawdza się więc zasada, że złoto jest jedną z "bezpiecznych przystani" w czasach kryzysu. Inwestując w marcu (w szczycie panik rynkowej) w złoto 10 000 zł, teraz moglibyśmy się cieszyć z 2 600 zł zysku - to 26 proc. w niecałe pięć miesięcy.

Co więcej, ci, którzy ulokowali pieniądze w złocie dwa lata temu, mogli od tamtego czasu zarobić blisko 70 proc. Nie przypadkowo wspominamy o takim przedziale czasu. Wtedy akurat złote sztabki zaczął kupować Narodowy Bank Polski, który na taki ruch zdecydował się po raz pierwszy w XXI wieku . Ryzyko się opłaciło.

Od drugiej połowy 2018 roku w skarbcu NBP przybyło 125 ton kruszcu. W ten sposób NBP podwoił rezerwy, które przez wiele lat były na poziomie 103 ton. Dwa lata temu nie wszyscy rozumieli ten ruch, ale z czasem okazało się, że bank centralny miał wyjątkowego nosa do inwestycji.

Jeśli chodzi o całe rezerwy w złocie, to według stanu z czerwca (ostatnie oficjalne dane NBP), ich wartość to dokładnie 51 mld 815 mln zł. Biorąc pod uwagę ostatni wzrost notowań kruszcu, teraz może to być już prawie 56 mld zł. Zanim bank ruszył na zakupy, rezerwy złota miały wartość zaledwie około 15 mld zł.