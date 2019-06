DM TMS Brokers uruchomił kantor internetowy -TMS Kantor

TMS Kantor powstał w odpowiedzi na potrzeby klientów TMS Brokers, poszukujących zaufanego partnera biznesowego do wymiany walutowej, płatności międzynarodowych oraz doradztwa w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym w firmie, podano.

"Mając na uwadze sygnały dochodzące z rynku, jak i bezpośrednio od naszych klientów, postanowiliśmy stworzyć rozwiązanie, które maksymalnie upraszcza procesy wymiany walut. Dodatkowo, otwiera możliwości nawiązania współpracy także na płaszczyźnie zarządzania ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie. To właśnie głównie dla firm stworzyliśmy darmową, intuicyjną i prostą w obsłudze internetową platformę" - powiedział dyrektor departamentu klienta korporacyjnego w TMS Brokers Tomasz Stosio, cytowany w komunikacie.

TMS Brokers podał, że każda osoba fizyczna bądź firma, która dołączy do platformy online może liczyć na wsparcie dedykowanego opiekuna, niezależnie od wymienianych wolumenów. Choć oferowane kursy walutowe są jednymi z najniższych na rynku, klient dodatkowo może negocjować je ze swoim dealerem.

Ponadto, rejestracja na platformie nie wymaga podpisywania dodatkowych dokumentów i trwa zaledwie kilka minut, podobnie jak samo przesłanie środków. Bezpieczeństwo zapewnia TMS Brokers, podlegające nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Transakcje są raportowane do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, a pieniądze klientów nie opuszczają polskiego systemu bankowego. Dzięki współpracy z największymi polskimi instytucjami finansowymi, istnieje możliwość rozliczenia transakcji pomiędzy rachunkami w różnych bankach, co często okazuje się przydatnym narzędziem do zarządzania płynnością, podano także.