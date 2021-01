DPD Polska włączył do floty 50 elektrycznych samochodów dostawczych

Elektryczne furgony dostosowane są do tras na terenach miejskich. Wyposażone są w silnik elektryczny o mocy 136-koni mechanicznych oraz akumulator o pojemności 35,8 kWh. Ich czas ładowania przy wykorzystaniu klasycznego złącza (gniazdka 230V) wynosi ok. 8 godzin.

Międzynarodowa sieć kurierska DPDgroup zobowiązała się do 2025 r. znacząco obniżyć ślad węglowy doręczeń w wybranych europejskich miastach i zmniejszyć emisje o co najmniej 80% w porównaniu z rokiem 2020. W tym celu rozszerzy flotę o 7 000 pojazdów z napędem alternatywnym, zainstaluje 3600 stacji do ładowania, będzie monitorować jakość powietrza w wybranych miastach i uruchomi 80 nowych oddziałów miejskich. Do 2025 roku Grupa zainwestuje łącznie ponad 200 mln euro, by podnieść jakość życia mieszkańców europejskich miast, wskazano w materiale.