Drageus Games chce zadebiutować na NewConnect w I kw. 2020 r.

"Jesteśmy w trakcie procedowania wniosku o wprowadzenie akcji spółki do Alternatywnego Systemu Obrotu (NewConnect ) przez GPW. Chcemy zadebiutować najszybciej jak będzie to możliwe. Dołączenie do grona spółek publicznych będzie zwieńczeniem naszych starań włożonych w rozwój studia oraz intensywnej pracy nad projektami" - powiedział prezes Drageus Games Łukasz Mitan, cytowany w komunikacie.