Drago: Gra 'Detective Simulator' znalazł się na 'TOP Wishlist' platformy Steam

"Dla twórców gier niezwykle istotne jest, aby tworzone przez nich gry podobały się graczom. Obecność naszych symulatorów na liście najbardziej oczekiwanych premier jest potwierdzeniem, że to co robimy ma wielu fanów. Jest to dla nas najlepszą motywacją do intensywnej pracy. Na bieżąco obserwujemy wishlisty i na tej podstawie decydujemy o kolejności w jakiej nasze projekty trafią do sprzedaży. 'Detective Simulator' to już nasz piąty tytuł, który zawitał na liście życzeń platformy Steam. Wcześniej trafiły na nią 'FrostFall', 'Airport Contraband', 'Gas Station Simulator' i 'Food Truck Simulator' - powiedział szef studia i współzałożyciel Drago enterianment Lucjan Mikociak, cytowany w komunikacie.