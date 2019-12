technologie 48 minut temu

Draw Distance: Koszty gry 'Vampire: The Masquerade' już się zwróciły

W niecały tydzień od premiery najnowszej produkcji Draw Distance - "Vampire: The Masquerade - Coteries of New York" - zwróciły się koszty produkcji gry wraz z marketingiem, podała spółka.