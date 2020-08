Draw Distance ma umowę na pudełkowe wydanie dwóch gier w Europie i Singapurze

"Umowa wydawnicza z Professional Publishing SPL, S.L. z Hiszpanii otwiera przed nami nowe możliwości. Nasza współpraca zakłada wydanie ekskluzywnej wersji gier z naszego portfolio: 'Vampire: The Masquerade - Coteries of New York' i 'Vampire: The Masquerade - Shadows of New York', opartych na licencji Paradox Interactive, na terytorium Europy i Singapuru. W ramach wydania fani otrzymają podstawowe wersje gry na nośnikach fizycznych, drukowany artbook wypełniony szkicami koncepcyjnymi, które powstały w procesie produkcji, oraz soundtracki na winylu. Będzie to nie lada gratka kolekcjonerska dla fanów serii. Jesteśmy przekonani, że dzięki takiej promocji uda nam się znacznie poszerzyć grono graczy" - czytamy w komunikacie.