Draw Distance: 'Vampire: The Masquerade - Coteries of New York' na PS4 25 III

"Miło nam ogłosić, że już za kilka dni 'Vampire The Masquerade - Coteries of New York' doczeka się swojej wersji zarówno na Nintendo Switch, jak również na PlayStation 4. Premiery gry odbędą się kolejno - 24 i 25 marca. Nasz tytuł za pierwszym razem przeszedł certyfikację Sony, co jest dla nas potwierdzeniem, że wykonaliśmy porządnie swoje zadanie. 'Coteries of New York' można już nabyć w pre-orderach z 10-proc. zniżką, poprzez europejską witrynę gry w eShopie. Promocja będzie aktywna do 31 marca włącznie" - powiedział prezes Michał Mielcarek, cytowany w komunikacie.

"Vampire The Masquerade - Coteries of New York" w wersji na konsole zyska ulepszoną oprawę dźwiękową oraz nowe assety graficzne, takie jak tła i sylwetki postaci, których nie ma w oryginalnej wersji.

"Wszystkie te usprawnienia zostaną wprowadzone także do aktualizacji gry na komputerach osobistych. W dniu premiery na Switcha i PS4 rozpoczniemy równocześnie dystrybucję oficjalnego soundtracku oraz artbooka 'Coteries of New York', a w kolejnych miesiącach wprowadzimy do projektu nowe wersje językowe" - dodał prezes.

Fabuła "Vampire The Masquerade - Coteries of New York" rozgrywa się w popularnym świecie "Vampire: The Masquerade 5th Edition". Gracze wcielają się w jednego z trzech wampirów, trafiających w sam środek rozgrywki o władzę w Nowym Jorku. Podjęte przez nich wybory znajdą odzwierciedlenie w trakcie gry oraz zadecydują o jej zakończeniu.

Draw Distance (poprzednio iFun4all) to niezależny producent gier wideo z Krakowa, specjalizujący się w produkcji multiplatformowych tytułów z gatunku action-adventure. Spółka powstała w 2009 roku i jest notowana na NewConnect. Największym akcjonariuszem jest grupa kapitałowa Bloober Team.

