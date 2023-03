Dyrektor Nord Stream 2 AG rezygnuje ze stanowiska. To były oficer Stasi i przyjaciel Putina

Urodzony w Niemczech Wschodnich Warnig został dyrektorem zarządzającym Nord Stream w 2006 r. Do ubiegłego roku zasiadał w zarządach rosyjskich państwowych koncernów Transnieftu i Rosnieftu . Został jednak zmuszony do odejścia ze spółek z powodu nałożonych na niego sankcji.

Warnig - przyjaciel Putina

"Kommiersant podkreśla, że w styczniu tego roku Warnig miał rozmawiać z Putinem i przekonywać go do tego, żeby "dokończył operację specjalną" , jak Rosjanie nazywają swoją agresję w Ukrainie.

Problemy z Nord Stream

Po rozpoczęciu wojny Niemcy wstrzymały certyfikację Nord Stream, a Stany Zjednoczone dodały Nord Stream 2 AG do listy sankcyjnej. We wrześniu 2022 r. doszło do eksplozji na Nord Stream 1 i nieczynnym Nord Stream 2. Trzy z czterech rurociągów zostały uszkodzone i doszło do wycieku gazu. Samo kładzenie rur na dnie Bałtyku w ramach projektu Nord Stream 2 analitycy Sbierbanku szacowali w 2018 r. na 14,5 mld euro.