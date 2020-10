Dziś każdy może zainwestować w Apple, Microsoft lub Amazon, a także obligację USA. Ale czy warto?

Wyobraź sobie zapalonego żeglarza, który całe życie pływał po jeziorach na Mazurach. Nagle zyskuje możliwość żeglowania po morzach i oceanach na świecie. Tak samo może poczuć się polski inwestor, który dotychczas szukał zarobku na rodzimym rynku, a teraz dostał do ręki narzędzia, które pozwalają mu inwestować na wszystkich rynkach świata.

Kupuj to, co zna cały świat

Do tych największych światowych spółek codziennie trafiają pieniądze ludzi z całego świata. To nie są lokalne firmy, uzależnione od kondycji gospodarki kraju czy nawet regionu. Dlatego, nawet w czasach kryzysowych, często radzą sobie lepiej.

Dość powiedzieć, że indeksy USA odrobiły straty wywołane kryzysem 2008 roku w cztery lata, podczas gdy polski WIG potrzebował na to aż 9 lat.Polski rynek nie oferuje też wielu takich typów inwestycji, które są dostępne i powszechne na rynkach zagranicznych. Co więcej – rozwiązania zagraniczne często trafiają do nas dopiero wtedy, gdy już są w zaawansowanej fazie wzrostowej, podczas gdy warto dać sobie szansę na inwestycje w nie dopiero wtedy, gdy zaczynają iść w górę.