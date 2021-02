Efekt brexitu. Londyn ma czego żałować

Jak podaje "Financial Times", w styczniu na giełdzie Euronext Amsterdam oraz holenderskiej platformie CBOE i Turquoise, notowano dziennie około 9,2 mld euro.

To ponad czterokrotny wzrost w stosunku do grudnia.

Tymczasem na londyńskiej giełdzie wolumeny spadły do 8,6 mld euro. Tym samym brytyjska stolica straciła tytuł europejskiego centrum finansowego.

Jak pisze "Financial Times", to historyczny moment. Bo i ile spadki nie są na tyle wysokie, żeby mieć realny wpływ na gospodarkę, to pokazują pewną tendencję.