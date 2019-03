EKG 2019: Zgłoszenia do Startup Challenge potrwają do 31 marca br.

"Konkurs Startup Challenge to możliwość 'sprzedania' swojego pomysłu uczestnikom European Start-up Days oraz Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, czyli okazja do pozyskania partnera biznesowego spośród tysięcy przedsiębiorców gotowych inwestować w innowacyjne projekty. Chcący wziąć udział w startupowej rywalizacji mogą zgłaszać swoje projekty do 31 marca br." - czytamy w informacji.

"Do Start-up Challenge mogą aplikować startupy, które nie funkcjonują na rynku dłużej niż pięć lat i mają na koncie innowacyjny produkt, technologię, model biznesowy lub zoptymalizowany istniejący proces w jednej z sześciu kategorii branżowych konkursu: new industry (przemysł 4.0, robotyka, automatyzacja, systemy produkcji, nowe materiały, przemysł kosmiczny), environment (ochrona środowiska: technologie dla klimatu, ekologiczne uprawy, smart energy, wykorzystanie surowców, przetwórstwo odpadów), tradition & modernity (przemysł tradycyjny, energetyka, telekomunikacja, transport, budownictwo), health & biotechnology (medycyna, zdrowie, technologie medyczne, farmacja, biotechnologia), business processes (zarządzanie, analityka, ICT, cyberbezpieczeństwo, logistyka, HR), client & lifestyle (handel, customer experience, e-commerce, fintech, edutech, gaming, sport, przemysł czasu wolnego)" - wymieniono także.

European Start-up Days, które odbędą się w dniach 14-15 maja br. w Katowicach, to wydarzenie łączące startupy i korporacje oraz organizacje wsparcia biznesu. Celem imprezy jest integracja środowiska młodych przedsiębiorców z ekspertami, prezesami dużych spółek, inwestorami i odnoszącymi sukcesy biznesmenami, którzy będą obecni na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Wśród tematów debat European Start-up Days znajdą się m.in.: blockchain w gospodarce, sztuczna inteligencja, automaty, roboty, coboty, the future of the market - nowy konsument, digital marketing, e-sport w gospodarce, branża fintechowa - blaski i cienie, polska scena start-upowa, oblicza nowych technologii medycznych - szanse i wyzwania.