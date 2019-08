technologie 53 minuty temu

Ekstraklasa uruchomiła platformę streamingową rozgrywek OTT

Ekstraklasa uruchomiła własną platformą streamingową OTT (ang. Over The Top), podała spółka. Nowy serwis streamingowy i aplikacja Ekstraklasa.TV ma być źródłem przychodów dla ligi na lata, sposobem dotarcia do kibiców na całym świecie i narzędziem budowania marki.