ElectroMobility Poland: Ok. 70% Polaków rozważa zakup samochodu elektrycznego

"Kwota wsparcia w Polsce ostatecznie wyniosła maksymalnie 18,5 tys. zł, w porównaniu do ok. 8 tys. euro na Słowacji czy 10 tys. euro w Rumunii. Dodatkowo maksymalna wartość samochodu objętego wsparciem zwykle wynosi w Europie 50-65 tys. euro, co umożliwia wybór z szerokiej listy modeli samochodów, podczas gdy u nas jest to jedynie 125 tys. zł" - powiedział partner w dziale doradztwa podatkowego KPMG Przemysław Szywacz.