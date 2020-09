Elektrownia Bełchatów. Sąd nakazał rozmowy o ograniczeniu jej szkodliwości na środowisko

pol 1 godz. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Tylko elektrownia truje a kopalnia ,,Bełchatów,, to co? Wypompowuje ok. 500 000 m3 wody na dobę, wszystko idzie w betonowe kanały, zero gospodarki wodą i hałas na 3 km od taśmociągów ,lej depresyjny na 15 km od wkopu, zniknęły wszystkie sadzawki,jeziora, małe rzeki. To nie ma wpływu na środowisko?