Pozew bez precedensu ws. klimatu wobec państwowej spółki z grupy PGE

Jest pozew przeciwko spółce należącej do grupy PGE. Aktywiści z ClientEarth chcą, by sąd nakazał Elektrowni Bełchatów zaprzestanie spalania węgla do 2035 r. "Przyczynia się do kryzysu klimatycznego".

