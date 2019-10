Elemental Holding miał 6,06 mln zł zysku netto, 16,04 mln zł EBIT w II kw. 2019

"Pierwszy raz w swojej historii Grupa Elemental Holding osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie wyższym niż 1 mld złotych (za jedno półrocze). Co było wartością wyższą aniżeli przychody osiągnięte w analogicznym okresie 2018 roku (o 27%). Na wzrost przychodów wpływ miało włączenie do konsolidacji nowych spółek oraz organiczny wzrost w pozostałych spółkach grupy" - czytamy w raporcie.

Rentowność EBITDA na poziomie 3,63% jest niższa niż w porównywalnym okresie 2018 roku i jest to związane z rosnącą skalą biznesu i rentownościami, które wynikają z globalnych trendów cenowych. Zdaniem zarządu Grupy, w nadchodzących okresach nie należy się spodziewać kontynuacji trendu obniżania się rentowności operacji handlowych. Jeżeli chodzi o nakreślenie możliwych perspektyw wzrostu Grupy, w ujęciu wolumenowym i generowanych przychodów, to zawiązane są one z rosnącym zapotrzebowaniem na metale szlachetne a rynkach nowoczesnych technologii, podano także.