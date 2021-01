Elon Musk będzie wydobywał gaz. SpaceX zdradził plany przed komisją

Miliarder niedawno przeniósł biznes do Teksasu, skąd wystrzeliwuje część swoich rakiet i buduje fabrykę baterii do samochodów elektrycznych. Teraz na dokładkę planuje odwierty w poszukiwaniu gazu ziemnego. Złoża mają znajdować się w pobliżu platformy startowej.

Tim George, prawnik reprezentujący Lone Star, powiedział na przesłuchaniu, że SpaceX planuje wykorzystać metan wydobywany z ziemi do rakiet. Chociaż nie jest jasne, do czego dokładnie ten gaz miałby być używany, SpaceX planuje wykorzystać super-schłodzony ciekły metan i ciekły tlen jako paliwo do silników Raptor.