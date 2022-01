Elon Musk może liczyć na miliony śmiesznie tanich akcji Tesli. Będzie jeszcze bogatszy

Choć początek roku ma dość trudny, bo m.in. przez spadki notowań akcji Tesli wycena jego majątku spadła o 33 mld dolarów, w kolejnych miesiącach powinien odrobić straty z nawiązką. Tak przynajmniej twierdzi amerykański serwis CNN Business, który sugeruje, że może to być nawet najlepszy rok w historii miliardera .

Analitycy prognozują, że Tesla będzie raportować w najbliższym czasie dobre wyniki finansowe, które będą premiować Elona Muska. Warto zauważyć, że nie otrzymuje on żadnego wynagrodzenia od Tesli. Zamiast tego, w zamian za dobre wyniki firmy, otrzymuje opcje na zakup akcji spółki po znacznie niższej cenie niż rynkowa .

Miliardy dolarów dla Elona Muska

CNN wskazuje, że Tesla w tym roku może zrealizować pięć celów finansowych postawionych firmie kilka lat temu. To pozwoli na przekazanie Muskowi czterech transz opcji na akcje. Byłby to rekordowy wynik. Do tego może dojść jedna transza na początku 2023 roku.