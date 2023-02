Elon Musk udziela się charytatywnie. Przekazał akcje Tesli warte miliardy

Elon Musk przekazał na cele charytatywne 11,6 mln akcji Tesli warte ok. 1,95 mld dolarów – podaje amerykański "Forbes", który przeanalizował dokumenty złożone przez miliardera do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Miliarder zgłosił darowiznę jako dar a bona fide (dar w dobrej wierze), lecz nie ujawnił, kto był jej beneficjentem.

Kolejny przejaw filantropii

Gazeta zwróciła się też do biznesmena z prośbą o ujawnienie, która organizacja otrzymała papiery wartościowe. Miliarder nie zdecydował się udzielić komentarza.

Czasopismo też doszukuje się drugiego dna w przekazaniu dokumentów. Jak wskazuje, Elon Musk sprzedał również posiadane przez siebie akcje o wartości co najmniej 22 mld dolarów. Gest charytatywny zatem pozwoli mu zmniejszyć wysokość podatku , który musiałby zapłacić od tych transakcji .

Dziennikarze przypominają, że to kolejny raz, jak miliarder przekazuje akcje na cele charytatywne. W 2021 r. przekazał łącznie pięć milionów akcji Tesli o wartości 5,7 mld dolarów.

Majątek Elona Muska

Obecnie jego majątek "Forbes" szacuje na 194 mld dolarów, co czyni go drugim najbogatszym człowiekiem na świecie. Elon Musk posiada obecnie ok. 13 proc. udziałów w Tesli.