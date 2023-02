"Sztuczna inteligencja jest jednym z największych zagrożeń cywilizacji". Elon Musk ostrzega

Sztuczna inteligencja zagraża cywilizacji?

Czym jest ChatGPT?

ChatGPT to nowy system sztucznej inteligencji, znany jako duży model językowy (ang. Logic Learning Machine, LLM). Został zaprojektowany do generowania tekstów podobnych do pisanych przez człowieka poprzez przewidywanie nadchodzących sekwencji słów. W przeciwieństwie do większości chatbotów ChatGPT nie przeszukuje Internetu. Teksty generuje, wykorzystując relacje między słowami przewidywane przez wewnętrzne procesy.