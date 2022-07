Elon Musk zrywa porozumienie z Twitterem. Ekspert: słono za to zapłaci

Kara za zerwanie porozumienia będzie wysoka

Na reakcję zarządu Twittera nie trzeba było długo czekać. Prezes Bret Taylor we wpisie na platformie społecznościowej stwierdził, że władze firmy zamierzają "podjąć działania prawne w celu wyegzekwowania umowy o połączeniu". Nawet jeżeli oznacza to skierowanie sprawy do sądu.