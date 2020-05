Emilewicz: Bony turystyczne stanowiłyby dla budżetu państwa koszt około 7 mld zł

"My w podobnym systemie, w podobnej strukturze chcemy, by pracodawcy mogli taki bon zafundować swoim pracownikom" - powiedziała.

"Nie będziemy sięgać do kieszeni pracodawców, bo ten rok nie jest rokiem na to, żeby skłaniać pracodawców do większych, wzmożonych wydatków, dlatego w tym roku ten bon będzie w 90% sfinansowany z budżetu państwa. 10% to będzie wkład własny pracodawcy" - podkreśliła.