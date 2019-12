Emilewicz zapowiada na I poł. 2020 r. pakiet proinwestycyjny we współpracy z MF

"Rozwinięcie systemu proinnowacyjnych ulg podatkowych, zazielenianie gospodarki czy pakiet proinwestycyjny dla projektów o szczególnym potencjale, to tylko niektóre z przewidzianych przez nas projektów na drodze do osiągnięcia celu 2,6% PKB na B+R" - dodała minister.

Według opublikowanych w październiku br. danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), w 2018 r. nakłady wewnętrzne na działalność B+R (GERD) wyniosły 25,6 mld zł i wzrosły w stosunku do poprzedniego roku o 24,6%. Jak zaznaczało wówczas Ministerstwo Rozwoju, oznacza to historycznie najwyższą roczną dynamikę tych nakładów. Wskaźnik intensywności prac B+R stanowiący udział nakładów krajowych brutto na działalność B+R w PKB wyniósł 1,21% (w 2017 r. stanowił 1,03%).

Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys zwrócił uwagę, że w ramach PFR Ventures działa 40 funduszy, które dysponują kwotą 2 mld zł. "Są to środki dostępne dla małych innowacyjnych firm. Szacujemy, że w najbliższych latach środki te zwiększą się do 4 mld zł i będziemy mogli wesprzeć 300-400 startupów" - powiedział Borys.

"Postawiliśmy w Polsce fundamenty - legislacyjne, instytucjonalne i strategiczne - pod przekształcenie naszej gospodarki z imitacyjnej i opartej o niskie koszty pracy na taką, w której główną siłą napędową jest innowacyjność. Polityka ta przyniosła konkretne owoce - nakłady na prace B+R wzrosły o 2018 r. o 27,7%, a ich przyrost to w głównej mierze zasługa nakładów przedsiębiorców. To jednak dopiero początek, a przyjęty kurs na innowacyjność wymaga, by objęła ona wszystkie sektory naszej gospodarki i społeczeństwa" - powiedziała minister.