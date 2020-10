Emitel: W zasięgu technicznym cyfrowego radia DAB+ będzie 25 mln odbiorów w br.

W przyszłości DAB+ będzie wykorzystywany również do powiadomień kryzysowych przekazywanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Dzięki dodatkowym funkcjom DAB+ możliwe będzie jednoczesne nadanie komunikatów na wszystkich programach, wyświetlanie tekstu oraz infografiki. W zależności od odbiornika komunikaty kryzysowe będą mogły być przekazywane nawet w momencie, kiedy odbiornik jest nieaktywny. System sam wybudzi odbiornik i pozostawi go w stanie oczekiwania, podano także.

Należąca do amerykańskiego funduszu Alinda Capital Partners spółka Emitel to największy operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce. Od ponad 50 lat dzięki Emitel sygnały telewizji i radia mogą być odbierane we wszystkich polskich domach. Oprócz usług dla nadawców telewizyjnych i radiowych, Emitel oferuje infrastrukturę wysokościową dla operatorów telefonii komórkowej, projektuje i instaluje nowoczesne systemy łączności bezprzewodowej oraz uczestniczy w tworzeniu inteligentnych miast i włącza się w prace nad przygotowaniem do budowy sieci 5G w Polsce.