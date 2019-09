Emitel zakończył wdrożenie nowej platformy telewizyjnej IPTV/OTT dla Orange

Emitel zapewniał usługi utrzymania platformy telewizji IPTV użytkowanej przez Orange przez ostatnie lata. Dobre doświadczenia we współpracy pomiędzy partnerami skłoniły Orange do wyboru Emitela jako dostawcy nowego rozwiązania. Projekt wdrożenia nowej platformy

IPTV/OTT trwał 8 miesięcy i został poprzedzony dogłębną analizą zmieniających się trendów rynkowych oraz potrzeb operatora. Zgodnie ze strategią Orange koncentruje się na budowaniu wartości, konwergencji usług i inwestycjach w światłowód. Oferta Orange Love rozwija się w kierunku budowy nowych pakietów dla klientów poszukujących bogatszych treści telewizyjnych - stąd potrzeba rozbudowy platformy telewizyjnej, poinformowano.

"Cieszę się, że po raz kolejny Emitel udowodnił, że potrafi odpowiedzieć na oczekiwania klienta i zrealizować z powodzeniem ambitne zadanie jakie zostało postawione przez Orange. W tym projekcie kluczowe było doskonałe zrozumienie potrzeb operatora i zaproponowanie rozwiązania, które wpisuje się w światowe trendy i pozwoli na szybkie reagowanie na potrzeby klientów. Nie byłoby to możliwe gdyby nie silne kompetencje naszego zespołu i wieloletnia, owocna współpraca z Orange" - powiedział wiceprezes Emitela Maciej Staszak, cytowany w komunikacie.

Światowe trendy wykazują, że IPTV jest obecnie jedynym segmentem płatnej TV, który notuje stałe i dynamiczne wzrosty. Oferta telewizyjna Orange cieszy się dużym uznaniem polskich widzów, korzysta z niej obecnie ponad 972 tys. klientów, a udział użytkowników IPTV stale rośnie. Uruchomienie nowej platformy umożliwi Orange dalszy rozwój usług dla swoich abonentów i lepsze dopasowanie oferty na coraz bardziej konkurencyjnym rynku telewizyjnym w Polsce, podano także.

"Rozwiązania dostarczone przez Emitel pozwoliły nam zaoferować naszym klientom całą gamę nowych usług. Dzięki Multinagrywarce nie umknie im ich ulubiony film, natomiast udoskonalona aplikacja Orange TV Go pozwala oglądać telewizję tam, gdzie chcą i kiedy chcą. Możemy dostarczać także sygnał lepiej dostosowany do łącza, jakim dysponuje klient. Cały czas pracujemy nad tym, by nasza oferta telewizyjna była jak najbardziej atrakcyjna" - dodała dyrektor telewizji i kontentu w Orange Polska Ewelina Rabsztyn, również cytowana w komunikacie.

W celu zapewnienia dopasowania oferty programowej Orange Polska do zmieniających się potrzeb odbiorców, nowa platforma jest elastyczna i umożliwia swobodne dysponowanie jej pojemnością i konfiguracją parametrów usług. Stacja czołowa jest gotowa do dostarczenia ponad 230 serwisów w standardzie IPTV i OTT, w jakości SD, HD oraz UHD. Wdrożone rozwiązanie odpowiada nie tylko na dzisiejsze potrzeby rynkowe, ale stwarza również możliwość dalszego rozwoju wraz z rozwijającym się zapotrzebowaniem operatora. Odpowiedzialność za utrzymanie nowej platformy oraz jej monitoring spoczywa na służbach technicznych Emitel. W ramach dostarczanych usług, Emitel zapewnia również naziemny dosył sygnału do stacji czołowej oraz utrzymanie playout'ów telewizyjnych oraz usług EPG, czytamy dalej.

"Emitel od lat rozwija kompetencje w zakresie usług telewizyjnych. Jesteśmy lepiej znani jako operator naziemnej telewizji cyfrowej, ale posiadamy również duże doświadczenie w zakresie IPTV oraz budowy serwisów OTT. Jestem przekonany, że dzięki naszemu

doświadczeniu w zakresie utrzymania złożonych rozwiązań telewizyjnych spełnimy oczekiwania Orange dotyczące niezawodności nowej platformy. Aby zapewnić najwyższy poziom dostępności usługi i bezpieczeństwa stacji czołowej, w ramach zrealizowanego projektu zapewniamy m.in. redundancję geograficzną. Rozwiązanie rezerwowe będzie gotowe do podjęcia pracy w każdej chwili" - powiedział członek zarządu ds. techniki Emitela Jerzy Godek.

Należąca do amerykańskiego funduszu Alinda Capital Partners spółka Emitel to największy operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce. Od ponad 50 lat, dzięki Emitel sygnały telewizji i radia mogą być odbierane we wszystkich polskich domach. Oprócz usług dla nadawców telewizyjnych i radiowych, Emitel oferuje infrastrukturę wysokościową dla operatorów telefonii komórkowej, projektuje i instaluje nowoczesne systemy łączności bezprzewodowej oraz uczestniczy w tworzeniu inteligentnych miast i włącza się w prace nad przygotowaniem do budowy sieci 5G w Polsce.

Tagi: technologie, media , telekomunikacja , giełda , wiadomości , giełda na żywo

