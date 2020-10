Energa uruchomiła w Gdyni pierwszą stację ładowania na słupie oświetleniowym

Największą zaletą pilotażowego systemu jest możliwość wykorzystania do jego instalacji istniejącej infrastruktury zasilania oświetlenia ulicznego. Skraca to znacznie czas budowy stacji i obniża koszty inwestycyjne. Dzięki łatwym i szybkim w wykonaniu modyfikacjom stacje mogą służyć nie tylko do ładowania elektrycznych aut, ale również hulajnóg czy rowerów, wyjaśniła Energa.

"E-mobilność i paliwa alternatywne już teraz zmieniają branżę motoryzacyjną oraz oczekiwania klientów. Dlatego bardzo cieszymy się, że test technologii montażu stacji ładowania - pomysł polski, dostosowany do warunków naszego systemu oświetlenia, zostanie przeprowadzony we współpracy z poważnym podmiotem na rynku, jakim bez wątpienia jest Port Gdynia. Uruchomienie pilotażowej stacji ładowania pojazdów jest idealną okazją do sprawdzenia w praktyce rozwiązania, z powodzeniem stosowanego w innych krajach Europy, a dotychczas niewdrożonego w Polsce. Dużą wartością dodaną jest fakt, iż na pełen montaż stacji na słupie oświetleniowym (razem z planistyką i pozyskaniem pozwoleń) potrzeba ok. 2-4 miesięcy, podczas gdy dla standardowej wolnostojącej stacji w niektórych przypadkach może to być nawet 12-14 miesięcy" - powiedział prezes Energi Oświetlenia Jerzy Brudnik, cytowany w komunikacie.