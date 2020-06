Energetyczne spółki rosną na giełdzie. Inwestorzy chcą pozbyć się balastu

Na piątkowym zamknięciu notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie akcje PGE, czyli największego koncernu energetycznego w Polsce, podrożały do 8,17 zł. To o 102 proc. więcej niż miesiąc temu. Giełdowa wartość spółki (15,3 mld zł po piątkowym kursie) wciąż jest nieco niższa przed rokiem i stanowi zaledwie 40 proc. wyceny z historycznego szczytu (w 2014 roku inwestorzy wyceniali ją na niemal 39 mld zł), ale wreszcie wyraźnie odbiła od dna i to w spektakularnym stylu.