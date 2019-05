Enter Air obejmie akcje szwajcarskiej linii lotniczej warte ok. 7,7 mln zł

"Wejście na rynki niemieckojęzyczne było jednym z naszych celów. Poszukiwaliśmy więc odpowiedniego podmiotu, który posiadałby koncesję, kontrakty z biurami podróży, sloty lotniskowe oraz profesjonalny zarząd. Szwajcarska spółka posiada to wszystko, daje nam dostęp do intratnego szwajcarskiego rynku przewozów turystycznych, a w przyszłości do innych rynków niemieckojęzycznych, na których nie jesteśmy jeszcze w pełni obecni. Wykorzystując nasz sprawdzony, niskokosztowy model biznesowy i relacje z czołowymi touroperatorami w Szwajcarii managerów Germania Flug będziemy mogli znacząco zwiększyć skalę działalności przejmowanej spółki. Liczymy też na synergie kosztowe związane ze zwiększeniem skali działalności na rynkach, na które latają obie linie" - powiedział członek zarządu Enter Air Grzegorz Polaniecki, cytowany w komunikacie.