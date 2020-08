Ergo Hestia otrzymała zgodę MC na dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów 

Zgoda na korzystanie z bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów została uzyskana dzięki współpracy Ergo Hestii z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym. Docelowo doprowadzi ona do uproszczenia procesu sprzedaży, przy jednoczesnym wzbogaceniu informacji o pojeździe. Bazując jedynie na numerze rejestracyjnym lub VIN, część danych będzie uzupełniana automatycznie, co dodatkowo zminimalizuje ryzyko błędów, zaznaczono.

"Zakładamy, że wraz z dostępem do Centralnej Ewidencji Pojazdów, otrzymamy narzędzie upraszczające proces zakupowy i wzbogacające taryfikację o nowe informacje, dostępne jak dotąd jedynie w formie deklaratywnej. Będziemy mieli szczegółowy dostęp do informacji o przebiegu pojazdu, dacie rejestracji, aktualności badań technicznych i innych. Będziemy także w stanie podpowiadać i walidować posiadane informacje o pojeździe, co doprowadzi do polepszenia jakości zbieranych danych" - powiedział szef działu rozwoju pricingu w Ergo Hestii Rafał Czuba, cytowany w komunikacie.