Esaliens TFI: Giełdy będą czekać na impulsy jak stymulacja lub szczepionka.

"Doświadczenie uczy, że po mocnych i gwałtownych spadkach rynek reaguje mocnym odbiciem. Dodatkowo odbicie to może być wspomagane stymulacją fiskalną i monetarną. Aby tak się stało, musi minąć strach i kiedy zaczną pojawiać się optymistyczne doniesienia o spadku dynamiki zarażeń, a inwestorzy zdadzą sobie sprawę z tego, że wyceny spółek są znacząco niższe. Dodatkowo katalizatorem do takiego wzrostu mogłyby być informacje o postępach w tworzeniu leków lub szczepionek zwalczających wirusa, który spowodował pandemię" - powiedział ISBtech Socha.

Zaznaczył, że spodziewałby się dużej zmienności rynku, czyli wzrosty i spadki będą naprzemienne i prawdopodobnie dosyć gwałtowne.

"Wydaje się, że może nastąpić przetasowanie branż i spółek na wygranych i przegranych całego kryzysu. Obronną ręką powinny wyjść firmy IT, farmaceutyczne i biotechnologiczne, handel internetowy, producenci i sprzedawcy żywności, firmy z sektora użyteczności publicznej. Najbardziej poszkodowane mogą być spółki transportowe, turystyczne, restauracje, banki, przemysł, tradycyjni sprzedawcy detaliczni" - dodał dyrektor inwestycyjny.

Wskazał, że w dłuższym okresie spodziewałby się, że przyspieszy trend przenoszenia się handlu detalicznego z form tradycyjnych w kierunku online, a także pojawi się potrzeba geograficznego dywersyfikowania poddostawców przez dużych producentów w celu ograniczania ryzyka zakłóceń dostaw z poszczególnych regionów, co może wpłynąć negatywnie na Chiny, ale pozytywnie na inne kraje, będące na początku globalnego łańcucha produkcji. Od początku 2020 roku cena złota wyrażona w dolarze amerykańskim wzrosła o około 12% (do początku maja 2020) i była to jedna z najlepszych inwestycji, jakie można było zrobić w tym okresie.

Ponadto Esaliens TFI wprowadził do oferty Esaliens Gold, subfundusz dostępny w ramach Esaliens Parasola Zagranicznego SFIO, z ekspozycją na złoto i metale szlachetne. Subfundusz bazowy Esaliens Gold inwestuje co najmniej 80% aktywów netto w spółki z całego świata wyspecjalizowane w wydobyciu, przetwarzaniu i handlu metalami szlachetnymi. Podmioty te skupiają swoją działalność w obrębie nie tylko złota, ale również kruszców takich jak platyna, pallad czy srebro.

"Istotne jest postrzeganie roli tego metalu przez inwestorów - z jednej strony jest to miejsce ucieczki przed ryzykiem, a z drugiej rodzaj uniwersalnej waluty o zerowej nominalnej stopie procentowej i bez ryzyka utraty zaufania oraz niewypłacalności emitenta. To wszystko sprawia, że w obecnych czasach złoto wygląda na prawie idealne aktywo. Mamy czasy sporej zmienności rynku, wysokiego ryzyka inwestycyjnego i poszukiwania przez wielu inwestorów tzw. bezpiecznej przystani, a z kolei dzięki spadkowi stóp procentowych większość walut funkcjonuje w warunkach ujemnych realnych stóp procentowych i nie widać perspektyw podwyżek stóp procentowych. Większość inwestorów jest też przekonana, że - jak uczy dotychczasowe doświadczenie - złoto poprzez wzrost ceny zapewnia zabezpieczenie inwestycji przed inflacją. Oczywiście należy pamiętać o najważniejszych ryzykach - w przypadku spadku inflacji i pojawienia się deflacji - realne stopy procentowe mogą stać się dodatnie, ceny surowców spaść, a dodatkowo obecny poziom cen

złota (blisko szczytów) może uruchomić istotną podaż ze strony rezerw trzymanych przez banki centralne i państwa, które przecież będą potrzebowały środków do stymulacji swoich gospodarek" - podsumował Socha.

Esaliens TFI prowadzi najstarszy i najdłużej działający pracowniczy program emerytalny (PPE) i jest jednym z liderów tego rynku w Polsce (ok. 16% rynku PPE z funduszami inwestycyjnymi). Obecnie dysponuje jednym z największych na rynku zespołów od produktów emerytalnych, zajmujących się wdrażaniem PPE i PPK u pracodawców. Jest kontrahentem dla ponad 200 spółek, do grona wieloletnich klientów programów emerytalnych zarządzanych przez TFI należą największe firmy z najbardziej wymagających branż, w tym m.in. liderzy sektora energetycznego, farmaceutycznego czy finansowego. Aktywa zarządzane przez Esaliens to 4,3 mld zł (na 31.01.2020).

Sebastian Gawłowski

Tagi: technologie, media , telekomunikacja , finanse, bankowość, giełda , wiadomości , giełda na żywo

