eService/Mastercard: 93% Polaków planuje kupić prezenty świąteczne w sieci

"Pandemia wymusiła przeniesienie wielu dziedzin życia do sieci. Utrzymujemy w ten sposób kontakty z bliskimi, pracujemy zdalnie i, oczywiście, robimy zakupy. To wyzwanie dla firm dostarczających nowoczesne narzędzia płatności elektronicznych, takich jak eService. Reagujemy na zmiany zachodzące na rynku i zmieniające się potrzeby klientów. Sprawiamy, że mogą realizować swoje płatności bez zakłóceń" - powiedziała prezes eService Joanna Seklecka, cytowana w komunikacie.

Polacy robią zakupy w internecie od dawna. 95% korzystających obecnie ze sklepów online robiło to już wcześniej. Jednak 40% badanych kupuje obecnie częściej lub nawet znacznie częściej niż przed pandemią, a 5% deklaruje wręcz, że zakupy online zaczęło robić dopiero po jej wybuchu. Najczęściej zakupy w sieci robimy 2-3 razy w miesiącu (blisko 40%), ale równie liczni są klienci kupujący tak raz albo kilka razy w tygodniu. Podobnie planują zrobić zakupy świąteczne, wskazano także.

Także płatności za zakupy wyglądają inaczej niż w czasach przed epidemią. Wówczas najwięcej transakcji przeprowadzano za pośrednictwem szybkich przelewów z bramki płatniczej, na drugim miejscu były karty płatnicze, a na trzecim BLIK. Obecnie BLIK ze względu na wygodę obsługi zdetronizował szybkie przelewy, karty płatnicze są na 3. miejscu. Pomimo obostrzeń sanitarnych spora grupa klientów nadal woli płacić przy odbiorze towaru (gotówką lub kartą). Jest to jeden z przejawów silnego trendu zakupów odpowiadających filozofii omnichannel. Np. zakupy rozpoczęte w sieci kończymy w tradycyjnym sklepie fizycznym albo zaczęte w sklepie - finalizujemy przez komputer lub za pomocą aplikacji mobilnej.

Wyraźny jest też trend wybierania przez klientów jednej ulubionej formy płatności w miejsce kilku stosowanych równolegle w okresie przed pandemią. Robi tak obecnie ponad 60% kupujących. Nie można jednak wskazać jednej ulubionej metody wspólnej dla wszystkich Polaków. Oznacza to, że sklepy internetowe powinny oferować różne metody płatności dogodne dla swoich klientów, dbając o to, by wybrany przez nich agent rozliczeniowy zapewniał obsługę płatności za pomocą wielu rożnych metod dostępnych online, jak i tych tradycyjnych, podkreślono.

"Konsumenci lubią zakupy w sieci, ponieważ technologia daje im władzę i zapewnia wygodę. Kupując online, mają do dyspozycji niemal nieograniczoną i dobrze opisaną ofertę, a propozycje różnych sprzedawców mogą łatwo porównywać, korzystając przy tym z obniżek cen lub innych promocji. Zakupy mogą też realizować w domowym zaciszu, na fotelu lub kanapie, unikając kolejek. Ale wygoda, której oczekuje rosnąca rzesza kupujących w sieci, to dla e-sprzedawców nie tylko szansa, ale też wyzwanie. Dlatego powinni oni nieustannie szukać sposobów na poprawę doświadczenia użytkownika. Dotyczy to również etapu płatności, który powinien być wygodny, szybki, a przede wszystkim bezpieczny" - dodała dyrektor ds. rozwoju rynku w polskim oddziale Mastercard Europe Kamila Kaliszyk.

Z badania wynika również, że najczęściej sieciowe zakupy robimy za pośrednictwem laptopów (41%) i smartfonów (36%), znacznie rzadziej przez komputer stacjonarny, a niemal wcale przez tablet. W czasach pandemii preferujemy dostarczanie zakupów do paczkomatu (40%) lub przez kuriera (38%), ale co dziesiąty klient woli odebrać je osobiście w sklepie, podano także.

"Prezenty na zbliżające się święta Bożego Narodzenia kupowane będą w większości w internecie. Jako jedyny lub główny kanał zakupów wskazuje go 70% uczestników badania. Zaledwie 7% badanych chce robić zakupy świąteczne tylko w tradycyjnych sklepach. [...] Najważniejszymi czynnikami decydującymi o wyborze sklepu lub dostawcy w internecie są cena produktu (43%) oraz cena przesyłki (39%). Mniejsze znaczenie ma sposób wysyłki (25%), szeroki asortyment (24%), możliwość płatności kartą/BLIK (23%) oraz promocje (również 23%)" - czytamy dalej.

Zakupy online sprawiły trudność 10% ankietowanych. Najczęściej dotyczyły one opóźnienia dostawy (40%), konieczności dostosowania się do godzin przyjazdu kuriera (24%) i nieodpowiedniej jakość towaru (22%). Co piąty z tej grupy miał problem z płatnością za zamówienie, a 15% padło ofiarą oszustów.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 26 listopada - 2 grudnia 2020 i jest elementem kampanii www.sklepywsieci.com, wspierającej przedsiębiorców rozpoczynających lub rozważających rozpoczęcie działalności usługowej, lub handlowej w internecie.