eToro: Zdaniem 87% Polaków technologia ułatwia im codzienne funkcjonowanie

"Główne wnioski dot. Polaków to:

Badanie pokazuje również, że pandemia COVID-19 spowodowała znaczące i długoterminowe zmiany w preferencjach i tendencjach konsumenckich Polaków. Do 37% polskich respondentów spodziewa się, że będzie częściej używało technologii cyfrowych poza miejscem pracy, niż miało to miejsce przed pandemią, w porównaniu ze średnią 27% wszystkich badanych państw.

"Widoczna w badaniu luka między otwartością na używanie oraz wiedzą o technologiach cyfrowych, a faktycznym poziomem ich używania w Polsce sugeruje, że niektóre firmy i sektory operujące w internecie niewystarczająco wykorzystują okazję na pozyskanie potencjalnych klientów. Wydaje się, że w Polsce jest ogromny potencjał na dalszy rozwój technologii cyfrowych, a co za tym idzie, także biznesów, które je wspierają" - czytamy dalej.

Rumunia jest druga, za Polską, jeśli chodzi o entuzjazm i otwartość na nowe technologie, w szczególności w sektorze finansowym. To może po części być przypisane ciągłemu apetytowi na zmiany w tych wciąż rozwijających się rynkach i ciągłej chęci na "dogonienia" państw Europy Zachodniej, podano również.

"Nasza przyszłość będzie cyfrowa, czy nam się to podoba, czy nie, a większość badanych ludzi zgadza się, że technologia ułatwi im życie. Z badania możemy wnioskować, że obawy dot. dezinformacji i ochrony danych już zapoczątkowały działania wśród pokolenia millennialsów i gen z, którzy zaczęli usuwać swoje konta w social mediach, w ramach dbania o swoje dane i prywatność. To wskazuje, że aby cyfrowy świat odniósł sukces, nie możemy tracić z oczu elementu ludzkiego, który jest w centrum tej transformacji. W związku z tym żywotność naszej cyfrowej przyszłości zależy od naszej zdolności do zapewnienia, że ten nowy świat będzie inkluzywny, moralny i - docelowo - ludzki" - podsumował prezes eToro Yoni Assia, cytowany w komunikacie.