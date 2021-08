Eurocash na minusie. Zamykane sklepy obciążają wyniki największego hurtownika

Eurocash, który jest nie tylko hurtownikiem, ale i zarządza sieciami franczyzowymi sklepów z logo: ABC, Groszek czy Lewiatan oraz marketami Delikatesy Centrum, nie ma za sobą najlepszego okresu. A przynajmniej nie wskazują na to straty, które przyniosła działalność grupy.

- Pod względem efektywności, pozostałe sklepy własne także ustępują placówkom prowadzonym przez franczyzobiorców. Będziemy więc dążyć do tego, by równały w górę, co powinno przełożyć się na poprawę rentowności segmentu detalicznego, począwszy od przyszłego roku - zapowiada Owczarek.