Eurocash szuka pracowników do sklepów "na kołach". Jest ich setka a ma być więcej

Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją produktów spożywczych, chemii gospodarczej, alkoholi i wyrobów tytoniowych. Oprócz tradycyjnych sklepów, Eurocash ma też sieć "abc na kołach".

To ogólnospożywcze sklepy mobilne, które prowadzą sprzedaż ze specjalnie zaprojektowanych do tego celu samochodów. Powstała ona w 2015 roku i obecnie liczy 100 punktów sprzedaży. Władze firmy ogłosiły, że nie chcą poprzestać na tej liczbie.

W komunikacie Eurocash informuje, że w związku z ekspansją sieci, szuka chętnych do pracy. "Przedsiębiorcy współpracujący z siecią "abc na kołach" mogą liczyć na gwarantowane wynagrodzenie w kwocie 4 000 zł netto oraz atrakcyjny system prowizyjny, zależny od wypracowanego obrotu. Sieć zapewnia również bieżące wsparcie operacyjne, a także szkolenia i działania marketingowe" - czytamy.

- Sieć "abc na kołach" powołaliśmy do życia w 2015 roku. W tamtym czasie około 4,6 mln Polaków nie miało dostępu do stacjonarnego sklepu spożywczego, a polska wieś zaczynała się intensywnie zmieniać. Choć rynek handlu obwoźnego w Polsce już wtedy istniał, to od zawsze brakowało na nim profesjonalnych graczy, którzy prowadziliby sprzedaż produktów spożywczych z zachowaniem najwyższych standardów, w tym dotyczących higieny i obsługi klienta - wspomina członek zarządu Grupy Eurocash Arnaldo Guerreiro.