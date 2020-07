Eurohit podpisał term sheet ws. połączenia z Sheepyard

"Zgodnie z zawartym term sheet, Eurohit oraz Sheepyard zamierzają przeprowadzić proces połączenia poprzez przeniesienie całego majątku Sheepyard jako spółki przejmowanej na Eurohit jako spółki przejmującej w zamian za akcje, które spółka przejmująca wyda wspólnikom spółki przejmowanej. Na potrzeby planowanego przez spółki połączenia, ich wartości zostaną określone przez niezależnego biegłego rewidenta oraz zostaną ustalone w planie połączenia, który będzie także uwzględniał parytet przydziału akcji. W celu realizacji transakcji Eurohit wyemituje akcje zwykłe na okaziciela serii D w ilości ustalonej w planie połączenia, który zostanie podpisany w terminie najpóźniej do dnia 30 września 2020 r." - czytamy w komunikacie.

"Potencjalne połączenie z Eurohit ze spółką Sheepyard, która działa w branży gier mobilnych i zajmuje się produkcją oraz wydawaniem gier typu free-to-play, będzie bardzo istotnym czynnikiem dla dalszego rozwoju spółki. Sheepyard posiada bardzo mocny zespół, w skład którego wchodzą osoby pracujące wcześniej w największych podmiotach w tej branży. Głównym celem połączenia jest wykorzystanie uzupełniającego się potencjału spółki publicznej oraz kompetencji spółki z branży gier mobilnych do stworzenia prężnie rozwijającego się podmiotu notowanego na rynku NewConnect" - wyjaśnił prezes Eurohit Łukasz Górski, cytowany w komunikacie.

Obie strony transakcji ustaliły, że będą negocjowały na zasadzie wyłączności w zakresie przeprowadzenia połączenia w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. Do tego czasu żadna ze stron nie będzie brała udziału w procesie negocjacyjnym ze stronami trzecimi w zakresie potencjalnego zbycia w całości lub w części prowadzonego przez nią przedsiębiorstwa. Po połączeniu Eurohit będzie działała w oparciu o działalność Sheepyard, czyli w branży gier mobilnych.

"Sheepyard zbudowało bardzo zdywersyfikowane portfolio gier. Wydawnictwo pracuje również intensywnie nad pozyskaniem kolejnych ciekawych tytułów do swojego portfela wydawniczego. Poprzez współpracę z Sheepyard wszystkie studia uzyskują m.in. finansowanie produkcji gier, wsparcie marketingowe oraz produkcyjne. Obecność wydawnictwa na rynku publicznym przyczyni się w naszej opinii do dynamicznego rozwoju spółki. W najbliższych miesiącach szykujemy kilka dużych premier. Już teraz gry są szykowane do tzw. 'soft launch', czyli wczesnej pra-premiery gry w celu sprawdzenia jej wskaźników. Większość naszych tytułów wydamy jeszcze w tym roku" - ocenił prezes Sheepyard Paweł Owczyński, cytowany w komunikacie.