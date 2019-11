EY: Dla 80% Polaków preferowanym miejscem zakupu auta jest salon samochodowy

Według badania EY klient odwiedza salon średnio 1,7 raza, zanim zdecyduje się na zakup. Dość mała liczba wizyt w salonie wynika z uprzedniego przygotowania się klienta do zakupu. Klienci przychodzą do salonu po konkretny model, którego parametry, testy poznali wcześniej, z innych źródeł. Salon samochodowy jest miejscem służącym do obejrzenia samochodu, odbycia jazdy testowej i na końcu procesu zakupowego do negocjacji ceny.