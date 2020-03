EY: Sektor automotive utraci 1,4-7,5 mld zł potencjalnej wartości dodanej w 2020

"Dla niewielkiej grupy przedsiębiorców z sektora motoryzacyjnego epidemia koronawirusa może stwarzać szansę na zastąpienie dotychczasowych dostawców w globalnych łańcuchach dostaw. Już teraz jeden z producentów przeniósł produkcję części do swoich samochodów z zakładu w Chinach do Meksyku, by uniknąć konieczności zatrzymania linii produkcyjnych. W kolejnych latach trend przenoszenia produkcji z Chin do innych krajów może być jeszcze bardziej widoczny, na czym skorzystać mogą polskie przedsiębiorstwa" - ocenił z kolei menedżer w dziale strategii i operacji EY Mikołaj Matuszko, również cytowany w komunikacie.