wall street Jacek Frączyk 12 minut temu

Facebook płaci wielomiliardowe kary. Fatalny drugi kwartał

Facebook przygotował się na trzy miliardy dolarów kary ze strony państwa, ale to okazało się o wiele za mało. W końcu płaci też podatki. Mimo że liczba użytkowników urosła do 2,41 miliarda to zyski spadły w drugim kwartale o połowę. Rynek przyjął to jednak do wiadomości. Akcje nawet wzrosły.

